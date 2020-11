17:48 Uhr

Fünfteiliges Programm: So läuft heuer die „Neuburger Weihnacht“

silvia reiser richtet am schrannenplatz ihren stand für das to.go.geschäft her

Am Donnerstag beginnt der Weihnachtsmarkt auf dem Neuburger Schrannenplatz – ohne Glühwein, ohne Eisarena, dafür mit Sozialverlosung, Suchspiel und Krippenweg.

Die Marke „Neuburger Weihnacht“ hat sich mit ihren Programmpunkten und Bestandteilen in den vergangenen Jahren einen guten Namen in der gesamten Region gemacht. Die Coronasituation samt staatlicher Beschränkungen machen eine reguläre Abhaltung heuer nicht möglich. Während es in vielen anderen Städten aber gar nichts gibt, haben sich Stadt Neuburg und Stadtmarketing eine alternative Neuburger Weihnacht mit machbaren Aktionen überlegt. Am Donnerstag, 26. November, beginnt das fünfteilige Programm.

Am innerstädtischen Schrannenplatz bieten heimische Schausteller täglich ihre kulinarischen Schmankerl an. Von der Steaksemmel über Rahmfladen und Bratwürstel bis hin zu Süßwaren und Crêpes wird alles geboten. Es handelt sich dabei um ein reines Mitnahmeangebot ohne Getränkeausschank, ein Aufenthalt ist nicht vorgesehen. Am Markt selbst ist Maske zu tragen und sind die bekannten Abstandsregeln zu beachten. Die Stände haben bis 23. Dezember täglich von 11 Uhr bis 19 Uhr geöffnet. Jeden Samstag wird bereits um 10 Uhr und am „black shopping day“ des Stadtmarketing am Freitag, 27. November, bis 20 Uhr geöffnet.

Auf dem Neuburger Weihnachtsmarkt gibt es heuer keinen Glühwein

Die traditionelle und beliebte Sozialverlosung unter der Regie von Bernhard Pfahler kann stattfinden. Es locken Preise im Wert von knapp 90.000 Euro und auch diesmal winkt ein nagelneues Auto als Hauptpreis. Die limitierten Lose können in einer eigenen Hütte am Schrannenplatz erworben werden. Räumlich getrennt findet in einer zweiten Hütte die Preisausgabe statt. Die Sozialverlosung hat Montag bis Freitag von 15 Uhr bis 19 Uhr, am Samstag von 10 Uhr bis 19 Uhr und am Sonntag von 11 Uhr bis 19 Uhr geöffnet. Die Zwischenziehungen finden an jedem Sonntag statt, werden aufgezeichnet und jeweils am nächsten Tag unter www.neuburg-donau.de als Video bereitgestellt.

Das bei Kunden und Händlern beliebte Suchspiel des Stadtmarketingvereins kann aufgrund der Abläufe auch unter Coronabedingungen stattfinden. Lediglich die Ziehungen der Innenstadt-Aktion werden ins Internet verlegt. Alle Infos zum Neuburger Sternderlpass gibt es unter www.stadtmarketing-neuburg.de

Neuburger Krippenweg führt durch die Stadt

Für einen schönen Spaziergang gibt es in der Ottheinrichstadt zahlreiche Möglichkeiten. Mit dem Neuburger Krippenweg kommt jetzt eine attraktive Wegführung dazu. Ausgehend vom Weihnachtsmarkt am Schrannenplatz geht es über 23 Stationen durch die Untere zur Oberen Stadt. Krippen unterschiedlichster Art warten darauf, in den Schaufenstern der Geschäfte und der St. Peter Kirche entdeckt zu werden. Einen Übersichtsplan mit Streckenverlauf gibt es auf www.neuburg-donau.de

Im vergangenen Jahr hat die erste Ausbaustufe der neuen Weihnachtsbeleuchtung für große Zustimmung gesorgt. Heuer wurden auch die Elemente der zweiten Stufe in den innerstädtischen Straßen montiert. Damit erstrahlen erstmals der Donaukai, die Donaubrücke, die Hofgartenseite der Luitpoldstraße sowie die Stadtbergauffahrt festlich illuminiert. Im stark zurückgenommenen Advent kann sicher auch das Entdecken der neuen Lichtobjekte ein schönes Winter-Spaziererlebnis sein.

Lesen Sie dazu auch: