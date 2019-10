vor 5 Min.

Für Brände gewappnet

Feuerwehrleute aus Riedensheim und Stepperg legen ihre Leistungsprüfung ab

Am vergangenen Samstag legten neun junge Frauen und Männer der Feuerwehr Riedensheim zusammen mit zwei Feuerwehrmännern aus Stepperg erfolgreich ihre Leistungsprüfung ab. Unter den Augen zahlreicher Zuschauer und der beiden Schiedsrichter, Kreisbrandinspektor Alois Speth und Kreisbrandmeister Gerhard Pichler, bewiesen sie am Riedensheimer Dorfplatz, dass sie für den Fall eines Brandes bestens gewappnet sind.

Die Aufgabe, innerhalb von gut drei Minuten Wasser aus einem Unterflurhydranten zu pumpen, drei Löschtrupps auszurüsten und das durch drei Eimer dargestellte Feuer auszuspritzen, wurde in zwei Durchgängen in einer Spitzenzeit erledigt. Ebenso funktionierte das Kuppeln einer Saugleitung einwandfrei. Damit dies so gut klappt, hatte die Gruppe zusammen mit ihren Kommandanten und Unterstützern aus der aktiven Mannschaft die vergangenen Wochen fleißig geübt.

Auch Bürgermeister Georg Hirschbeck überzeugte sich von der Schlagkraft seiner beiden Wehren und lobte nach getaner Arbeit das Engagement und die ständige Einsatzbereitschaft der ehrenamtlichen Kräfte. Besonders freute es ihn und die Vertreter der Kreisbrandinspektion, dass eine der Gruppen komplett aus jungen Nachwuchs-Feuerwehrlern bestand, die in diesem Jahr ihr erstes Leistungsabzeichen ablegten. (nr)