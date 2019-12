vor 23 Min.

Fußballspielen im Rock

Junges Theater „Rosablau“: Ein gelungenes Projekt über die traditionellen Rollenbilder der Geschlechter

Von Friedrich Kraft

In seiner jüngsten Produktion, einem eigens vor Ort entwickelten Projekt, spürt das Junge Theater des Stadttheaters den alten Geschlechterklischees nach: Buben sind versessen auf Spielzeugautos und wählen dann gerne Berufe im technisch-naturwissenschaftlichen Sektor, Mädchen hätscheln ihre Barbiepuppen und bevorzugen später Tätigkeiten sozialer oder erzieherischer Art – sofern sie nicht im Programm Kinder und Küche hängenbleiben. Welche Ursachen haben solche Rollenbilder, und wie sind sie zu überwinden?

Diesem an sich nicht mehr sonderlich originellen Fragenkomplex geht das Stück (Untertitel: „Die Welt in zwei“) auf der Werkstattbühne in einer derart komödiantischen, spielversessenen Art nach, dass es eine reine Freude ist. Kindertheater vom Besten! Regie führt als Gast Christina Schelhas (geboren 1985 in Freiburg), die zusammen mit der Dramaturgin Teresa Gburek das Konzept entwickelt hat. In der Vorbereitung wurden Kinder aus Grundschulklassen und Schultheatergruppen sowie dem Kinderclub des Stadttheaters interviewt. Pointierte Zitate daraus werden in der Produktion über Band eingespielt.

Zwei Wissenschaftlerinnen und zwei Wissenschaftler in weißen Kitteln starten ein Forschungsprojekt. Wollen wissen, warum Mädchen und Buben schon von klein auf in der Bekleidung farbenspezifisch typisiert werden. Die Bühne (Ausstattung: Laura Rasmussen) ist vollgestopft mit Kinderklamotten und Spielzeug, links die rosafarbenen, rechts alles in Blau. Bald aber legen die Akademiker ihre Labormäntel ab, und es beginnt ein ganz eigenes, sehr virtuoses Rollenspiel im Rahmen dieser sogenannten Feldforschung: die Anwendung der „Methode Grimm“ quasi als Nachjustierung klassischer Märchenmotive, die nun höchst witzig auf den Kopf gestellt werden. Die gelangweilte Prinzessin („Ich hab die Schnauze voll von Rosa“) freundet sich mit einem feuerspeienden Drachen an. Dann kommt Superman und ist so dankbar dafür, dass er sich mal richtig ausweinen darf. Oder: Der alte König will endlich seinen Sohn verehelichen. Aber dem behagt keine der Prinzessinnen, die im Angebot sind. Sein Herz schlägt erst höher, als eine Bewerberin ihren Bruder zur Begleitung mitbringt. So finden zwei Prinzen zueinander, und der Monarch gibt tatsächlich seinen Segen dazu.

Von solchem löblichen aufklärerischen Impetus abgesehen besticht die 90-minütige Inszenierung vor allem durch das quicklebendige Schauspieler-Quartett Judith Nebel, Linda Ghandour, Michael Amelung und Steven Cloos, den rasanten Verwandlungskünstlern, die auch gesanglich gut drauf sind, zum Beispiel im witzigen Song „Mach deinen Kram“ mit der Zeile „Warum nicht Fußballspielen in einem Rock?“. Die Premierenaufführung wurde enthusiastisch bejubelt.

Die nächsten Aufführungen im freien Verkauf sind am 28. Dezember und 19. Januar.

