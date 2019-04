17:32 Uhr

Gartentage: 7000 Besucher strömen auf Schloss Grünau

Viele Zuschauer machten sich am Osterwochenende auf den Weg nach Neuburg. Dort fanden die zehnten Kunst-, Kultur- und Gartentage statt.

Von Xaver Habermeier

Schwebende Bonsai-Bäume, Pflanzen für zuhause aus dem Bioanbau, duftende Kräuter, Wein aus aller Welt, hölzerne Göttinnen und Sagenfiguren aus Afrika, Klangreisen, indische Tänze, Filz-Unikate aus der Region und Zaungucker aus Neuburg – die mittlerweile zehnte Auflage der Gartentage im und um das Jagdschloss Grünau präsentierte ein vielfältiges Angebot. Daneben rundete ein familienfreundliches Rahmenprogramm den Dreiklang „Kunst, Kultur und Garten“ ab. Die Offerte kam an und lockte am Osterwochenende rund 7000 Besucher aus nah und fern in den Auwald.

Gartenkugeln und Accessoires lockten bei den zehnten Gartentagen. Das Wetter tat sein Übriges. Bild: Xaver Habermeier

Die Veranstalterin Sabine Nötzel freute sich mit den 110 Ausstellern über das traumhafte Sommerwetter im Frühling und über den Andrang. „Wir haben den Termin der Gartentage mit dem Zeitpunkt der Rittertage, die sind vom 30. Mai bis 2. Juni, getauscht“, verkündete sie. Laut Nötzel wurde die Veranstaltung prima angenommen. Und auch der Start am Karsamstag mit 1000 Besuchern war für Nötzel okay. „Das ist ein eher stiller Tag und entsprechend war das Programm“, sagte sie. Voll wurde es am Ostersonntag und Ostermontag. Aufgrund der Anordnung der Stände hatte man laut der Veranstalterin aber nie das Gefühl einer Überfüllung.

Gartentage in Neuburg: Trachtenmodenschau lockt viele Besucher an

Einzig bei der Trachtenmodenschau reihten sich die Zuschauer dicht gedrängt an den roten Teppich. Dabei wurde der Unterschied zu industriell gefertigter Ware sofort sichtbar. Daneben lockten für die Kleinen Mal- und Bastelecken, ein Ritt auf dem Pony und als Besonderheit auf dem zwölf Jahre alten Kamel. Im Schlossgraben bestand die Gelegenheit zum Bogenschießen und im Auenzentrum tauchten die Gäste in ein Angebot aus Accessoires. Im Innenhof bildete das Angebot für Garten- und Blumenfreunde eine wahre Fundgrube für kreative Ideen. Vieles erstrahlte in der Sonne und duftete, ganz besonders waren es die unterschiedlichen Kräuter. „Deswegen bin ich hierhergekommen“, sagte Silke Amberger aus dem Landkreis Eichstätt und besorgte sich Kerbel, Estragon und Ysop.

Hingucker bildeten kunterbunte Blumen im Schlosshof. Viele Besucher schlenderten von Stand zu Stand vor der tollen Kulisse. Bild: Xaver Habermeier

Heike Kordelosch aus Pfaffenhofen fand Gefallen an Lampen aus Naturmaterialien und Helga Mayr aus der Schanz war nur zum Anschauen und Genießen bei den Gartentagen dabei. Sie schwärmte von den Steinbildhauereien und Bodenskulpturen. Der Wellnesstrend wird mit Relaxliegen und Klangschalen sicht- und hörbar. Vielseitig war auch das kulinarische Angebot, es gab beispielsweise indische und vegetarische Streetfood-Spezialitäten, ungarische Pizzen und würzige Speisen aus dem Süden. „Die Geschmäcker sind verschieden, sei es für das Essen, der Kunst, der Unterhaltung oder all den schönen Sachen für den Garten, und das ist auch gut so“, betonte Nötzel zum Angebot.

