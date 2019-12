vor 8 Min.

Gmehling feiert Geburtstag

3000 Euro Spenden für das BRK

Oberbürgermeister Bernhard Gmehling hat am vergangenen Dienstag seinen 60. Geburtstag gefeiert. Auf Beschluss des Stadtrates lud die Stadt zu einem zwanglosen Empfang in den städtischen Marstall ein. Viele hundert Gäste waren der freien Einladung gefolgt und überbrachten nicht nur Glückwünsche, sondern überraschten auch mit facettenreichen Einlagen, wie es in einer Pressemitteilung der Stadt heißt.

Anstatt von Geschenken hatte sich der Oberbürgermeister eine kleine Spende für das Bayerische Rote Kreuz gewünscht. Auf diesem Weg kamen knapp 3000 Euro zusammen, die nun soziale Projekte des BRK unterstützen. „Mir hat der gesamte Empfang sehr gut gefallen und ich habe mich über jeden einzelnen Glückwunsch sehr gefreut“, betonte Gmehling und ergänzte: „Ich danke allen, die an der Gestaltung des Nachmittags in welcher Weise auch immer mitgewirkt haben.“ (nr)

