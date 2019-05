14:14 Uhr

Graffiti: Wer hat den Bücherturm verunstaltet?

Das Schriftzeichen „86 ACAB“ ist am Bücherturm aufgetaucht.

Am Wochenende kam es zu illegalen Schmierereien am Bücherturm. Die Stadt sucht die Täter und setzt eine Belohnung aus.

Das Schriftzeichen „86 ACAB“ ist am vergangenen Wochenende an mehreren Stellen beim Bücherturm am Sèter Platz hinterlassen worden. Ein Schaukasten sowie der Eingangsbereich des Bücherturms wurden mit schwarzer Farbe beschmiert. Da es sich bei den Schmierereien um Sachbeschädigungen handelt, sucht man bei der Stadt nun nach Hinweisen auf den oder die Täter.

Graffiti am Bücherturm: Stadt sucht Schmierer

In diesem Zusammenhang setzt die Stadt eine Belohnung von 300 Euro für Hinweise aus, die zur Ergreifung des Täters führen und bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer rund um den Sèter Platz Beobachtungen gemacht hat, das Schriftbild oder gar den Täter kennt, wird gebeten, sich bei der Stadtverwaltung unter Telefon 08431/55-202 zu melden. Die Anonymität des Hinweisgebers wird zugesichert. (nr)