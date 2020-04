vor 18 Min.

Gratis-Busse und geschlossene Bäder in Neuburg

Im Neuburger Brandlbad ist alles vorbereitet - nur eine Öffnung des Freibades zeichnet sich nicht ab. Die Stadtwerke wollten die mit Nahwärme ausgestattete Anlage am 1. Mai aufmachen. Jetzt muss ein späterer Zeitpunkt gewählt werden.

Plus Auch die Neuburger Stadtwerke leiden in der Krise. Hohe Einnahmeverluste zeichnen sich ab. Über was sich Geschäftsführer Richard Kuttenreich dennoch freuen darf.

Von Winfried Rein

Die Neuburger Stadtwerke fahren ohnehin Konsolidierungs- und Sparkurs, jetzt verschärft die Viruskrise die finanziellen Spannungen. Mit herben Verlusten vor allem im Bäder- und Busbetrieb muss heuer gerechnet werden. 2019 sei gut gelaufen, sagt Florian Frank, Leiter des Rechnungswesens, „aber hinter 2020 steht ein Fragezeichen.“

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen