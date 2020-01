07.01.2020

Hansi Kraus in Winkelhausen

Der TV-Liebling spielt im Stück „Hollerküacherl“ mit

Seit seiner frühesten Kindheit ist er einer der größten Fernsehlieblinge in Deutschland – Hansi Kraus begeisterte bereits als Kind Millionen von Menschen in Ludwig Thomas „Lausbubengeschichten“ und als „Pepe Nietnagel“ in der „Lümmel-Reihe“. Als Erwachsener hatte er Rollen in zahlreichen erfolgreichen TV-Serien. Inzwischen zieht es ihn aber immer öfter auf die Theaterbühne. Mit der Münchner Iberl-Bühne kommt der Schauspieler jetzt zu Kultur im Winkel bei Zu Müllers in Winkelhausen. Am Samstag, 25. Januar, um 20 Uhr zeigt das Ensemble das Stück „Hollerküacherl“.

Darum geht es in dem Theaterstück: Es ist 1920. Nur zu gerne hätte der Hochwürdige Herr Pfarrer am kommenden Sonntag seine Predigt der biblischen Sünderin Maria Magdalena gewidmet, dann einen kleinen Spaziergang durch seine kleine Dorfgemeinde gemacht und am Nachmittag hätte er sich zum Kaffee seine geliebten Hollerküacherl schmecken lassen. Doch Felicitas, seine resolute Pfarrersköchin, macht ihm einen Strich durch die Rechnung. Moral und Anstand sieht sie mit dem Thema der anstehenden Predigt gefährdet, ihre Autorität und ihr Ansehen mit der viel zu einfachen und unstandesgemäßen Mehlspeise. Als der gewitzte Mesner Zachei auch noch ein bildhübsches „Fräulein“ aus der Stadt im Pfarrhof einquartiert, kann schließlich nur noch ein Wunder helfen, um den Frieden wieder herzustellen.

Georg Maiers Iberl-Bühne ist bekannt für anspruchsvolles Volkstheater, das stets mit Tiefgang, aber auch mit viel Humor und Sprachwitz die originellen Handlungen zum Leben erweckt, heißt es in der Pressemitteilung.

Zwei Monate später geht es so weiter bei Kultur im Winkel: Am Samstag, 21. März, kommen zwei bayerische Urgesteine erneut nach Winkelhausen: Tom & Basti eröffneten im Herbst 2018 die Kleinkunstbühne bei Zu Müllers, jetzt kommen sie mit ihrem aktuellen Programm „Ausg´schmatzt“ zu Kultur im Winkel. Die vogelwilden Volksmusiker aus dem Bayerischen Wald präsentieren ihre fröhlichen Lieder und ihren „kracherten“ Humor.

„Bayern! Die Mixed-Show“ steht am Freitag, 24. April, auf dem Programm bei Kultur im Winkel. Bayerische Comedy, bayerische Musik und wilde bayerische Tänze versprechen einen zünftigen Abend bei Zu Müllers. Mit dabei sind unter anderem die Plattler-Bixn.

Karten für alle Veranstaltungen gibt es unter anderem im Gasthof Zu Müllers in Winkelhausen. (nr)

