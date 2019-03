vor 60 Min.

In Sehensand entstehen 13 neue Bauplätze

Der Bauausschuss legt die Standorte fest

Es ist ein Thema, das Neuburg schon seit einigen Jahren beschäftigt. Die Kommune will neue Baugebiete in Sehensand ausweisen. Doch das Vorhaben scheiterte in der Vergangenheit – unter anderem an der fehlenden Bereitschaft der Eigentümer. Nun haben sich die Verantwortlichen aber auf zwei Teilbereiche geeinigt – sehr zur Freude von Oberbürgermeister Bernhard Gmehling (CSU): „Der Wunsch nach Bauplätzen ist sehr ausgeprägt. Die geeignetste Fläche wäre eigentlich die Dorfmitte gewesen, die steht aber leider nicht zur Verfügung.“

Drängendste Bauwünsche sollten damit erfüllt werden können

Die beiden Teilbereiche sollen nun im nordöstlichen Bereich (Jauchet) entstehen. Hier sind acht Bauparzellen möglich. Im Südwesten Sehensands, im Bereich Oberer Anger, könnten künftig fünf Parzellen zur Verfügung stehen. Die Mitglieder des Bauausschusses stimmten den Plänen einstimmig zu. Nun gilt es, die konkreten Bebauungspläne zu entwerfen. „Mithilfe der 13 Parzellen sollten wir den drängendsten Bauwünschen entgegenkommen können“, sagte Rathauschef Gmehling. (klu-)

