02.08.2019

Jazz, Pop und Klassik

Abschlusskonzert der Teilnehmer

Das Konzert der Jazz/Pop-Dozenten am Dienstag im Stadttheater hat bereits angedeutet, wie vielfältig sich die musikalische Bandbreite bei der Sommerakademie entwickelt hat. Das Abschlusskonzert der Teilnehmer am Freitag, 2. August, um 19 Uhr auf der gleichen Bühne dürfte dieser Entwicklung nicht minder Rechnung tragen. Die Zuhörer können sich auf eine Reise durch vielerlei musikalische Welten freuen, die von den Dozenten und Teilnehmern gemeinsam in engagierter Probenarbeit zusammengestellt wurde, heißt es in einer Pressemitteilung.

Wer dieser Tage neugierig in die Unterrichtsräume in der Vhs spioniert, wird feststellen, dass das Niveau der Teilnehmer im Bereich Jazz wieder einen Sprung nach oben gemacht hat. Auch die Teilnehmerzahl hat 2019 ein Rekordniveau erreicht. So wie sich das neu formierte Dozententeam als ausgewogene Gruppe von Individualisten präsentiert, versprechen auch die einzelnen Teilnehmerbands eigenständige Wege zur Musik zu präsentieren. Kim Barth kann mit einer vom mehrstimmigen Saxofonsatz dominierten, swingenden Jazzcombo aufwarten, die ganz in der Tradition des Hardbop der 60er Jahre steht, während Martin Kursawe mit einer gitarrenlastigen Band in poppige Gefilde vorstößt. Esther Kaiser setzt auf das Vokal-Ensemble, diesmal kammermusikalisch mit Piano und Bass verstärkt. Auch Guido May setzt die Arbeit mit einer Funk- und Afrobeat-Gruppe fort. Während Tino Derado mit lateinamerikanischen Anklängen punkten kann, setzt der neue künstlerische Leiter Sven Faller auf ganz eigene Arrangements seiner Teilnehmer.

Einen Tag später, am Samstag, 3. August, findet um 19 Uhr im Kongregationssaal das Teilnehmer-Abschlusskonzert der Kurse im Fachbereich Klassik statt. Das Programm ist bunt gefächert, die Kursteilnehmer der Kurse für Violine, Viola, Klavier, orientalische Improvisation und Bandoneonensemble werden Werke von Komponisten wie Bach, Stamitz, Saint-Säens, Prokofjev und anderen aufführen und in verschiedenen Ensembles auch mit den Dozenten auf der Bühne stehen, um zusammen zu improvisieren und auch in die Welt des Tangos zu führen.

Der Eintritt zu beiden Konzerten ist frei. (nr)