vor 4 Min.

Karten zu gewinnen

Die NR verlost Tickets für den „Addnfahrer“ am Samstag im Schlosshof

Der Kultursommer im Neuburger Schloss läuft. Am kommenden Samstag, 29. August, um 20 Uhr kommt der „Addnfahrer“ mit seinem kabarettistischen Programm nach Neuburg. Dafür verlost die Neuburger Rundschau fünf mal zwei Eintrittskarten. Wer mitmachen möchte, schickt bis zum morgigen Freitag, 10 Uhr, eine E-Mail an gewinnen@neuburger-rundschau.de. Name und Telefonnummer bitte angeben, denn die Gewinner werden noch am gleichen Tag telefonisch benachrichtigt.

Der Addnfahrer ist ein Phänomen, dem der Sprung aus der virtuellen Welt von Facebook und Instagram auf die Bühnen Deutschlands gelungen ist, wie keinem anderen. Der 28-jährige Comedian und Kabarettist aus dem Landkreis Bad Tölz steht seit Herbst 2019 mit seinem ersten eigenen Programm „S’Lem is koa Nudlsubbn“ auf der Bühne und erobert mit seinem authentischen Frohsinn und seiner ganz eigenen Art, Geschichten aus seinem Leben zu erzählen, sein Publikum.

Seine Karriere in den sozialen Medien begann 2015 mit einem einfachen Video, das er aus Spaß mit

einem guten Freund gedreht hat. Daraus erwuchs in kurzer Zeit eine große Fangemeinde und eine eigene Marke, der Addnfahrer mit Hut und orangefarbenen Hosenträgern.

Bitte beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Art. 13 DSGVO unter augsburger-allgemeine.de/datenschutz oder 0821/7772355.