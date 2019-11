vor 5 Min.

Klarinette und Saxofon im Fokus

Ende November kommen Clarinet News nach Neuburg

Klarinette und Saxofon stehen vom 22. bis 24. November in Neuburg im Mittelpunkt. Denn dann veranstaltet die Stadtkapelle Neuburg einen Workshop mit namhaften Musikern. Die Teilnehmer kommen aus der ganzen Region. Zum Workshop gehören auch zwei öffentliche Konzerte im Studienseminar, eines am Freitag und eines am Sonntag.

Das Eröffnungskonzert am Freitag, 22. November, beginnt um 19 Uhr. Gestaltet wird es vom Ensemble Clarinet News, den sechs Dozenten des Workshops. Auf dem Abschlusskonzert am Sonntag, 24. November, um 15 Uhr geben Dozenten und Teilnehmer zusammen ihr Bestes als Klarinetten-Saxofon-Orchester.

Die Mitglieder von Clarinet News gelten als sechs der besten Klarinettisten Deutschlands. Sie spielen in renommierten Orchestern. Sebastian Gette war beispielsweise bereits Teil der Berliner Philharmoniker. Dort spielte auch sein Kollege Marco Thomas. Jan Doormann war unter anderem Musiker in der Sächsischen Staatskapelle Dresden, während Regine Müller bereits Preise bei internationalen Wettbewerben gewann. Thomas Richter war Klarinettist in Orchestern in Leipzig, Lüneburg und Erfurt. Als Soloklarinettist und Mitglied in verschiedenen Orchestern ist auch Jaan Bossier bekannt.

Wie Markus Haninger, Leiter des Jugendblasorchesters der Stadtkapelle Neuburg, betont, sei nun zum ersten Mal ein Klarinetten- und Saxofon-Orchester in der Region zu hören. (miri)

Karten für gibt es an der Abendkasse für jeweils zehn Euro.

Themen folgen