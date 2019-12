Kleineres Minus bei den Stadtwerken

Plus Die Bereiche Strom und Nahwärme werfen Gewinne ab, deswegen schrumpft das Minus. Dennoch wächst der Schuldenberg.

Neues Jahr, gleiches Problem. Die Stadtwerke Neuburg werden auch 2020 knapp zwei Millionen Euro Miese machen. Dennoch sei die Trendwende eingeleitet, wie der Bereichsleiter Rechnungswesen, Florian Frank, bei der Vorstellung des Wirtschaftsplanes im Werkausschuss sagte.

In den Bereichen der Energiewirtschaft sieht der Wirtschaftsplan einen Gewinn von circa 1,5 Millionen Euro vor. Der öffentliche Bereich belastete das Jahresergebnis mit rund 3,4 Millionen Euro, sodass sich ein Minus von 1,9 Millionen Euro ergibt. „Wie lang soll das noch weitergehen?“, fragte Werkreferent Roland Harsch. Doch diese Frage stellt sich der Werkausschuss jedes Jahr aufs Neue. Oberbürgermeister Bernhard Gmehling hat dafür zwei Lösungsmöglichkeiten, die aber beide nicht sehr populär sind: „Entweder wir schließen die defizitären Bäder, oder die Stadt gleicht das Minus aus, muss aber dann an anderer Stelle Abstriche machen.“

Nahwärme wirf inzwischen Gewinne ab

Diesen Schuh will sich natürlich kein Stadtrat anziehen. Deswegen bleibt auch im kommenden Jahr alles beim Alten. Einstimmig wurde der Finanzplan verabschiedet. Immerhin werden die Verluste im Vergleich zu den Jahren davor kleiner ausfallen (2018: 3 Mio. Euro, 2020: 1,9 Mio. Euro), weil Strom und Nahwärme Gewinne abwerfen, während der Gassektor konstant bleibt. Und die Stadt schießt seit zwei Jahren jährlich 1,5 Millionen Euro dazu.

Den Einnahmen in Höhe von rund neun Millionen Euro stehen Ausgaben von 14,5 Millionen Euro gegenüber. Dementsprechend wird eine Kreditaufnahme in Höhe von 5,5 Millionen Euro nötig. Der Schuldenstand liegt derzeit bei gut 58.000 Euro, wird aber in den kommenden Jahren steigen. 2024 werden es wohl knapp 70.000 Euro sein. „Aber die Kurve steigt nicht mehr so steil nach oben wie bisher“, beschwichtigt Frank. „Und wir werden den Schuldenberg hoffentlich irgendwann auch abbauen können.“ Schließlich tilge man bereits und den Schulden stehen auch Werte in Form des Anlagevermögens gegenüber.

Stadtwerke Neuburg investieren im kommenden Jahr über elf Millionen Euro

11,7 Millionen wollen die Stadtwerke im kommenden Jahr investieren. Hier hat der Werkausschuss Zurückhaltung gefordert, was aber nicht ohne Folgen bleiben wird.

Wasser: Das Durchschnittsalter der Leitungen liegt bei 40 Jahren. Rund vier Kilometer Leitungen müssen jährlich erneuert werden, um den Status quo zu erhalten. Mit dem genehmigten Budget von zwei Millionen Euro sind allerdings nur zwei Kilometer möglich. Das bedeutet: Höhere Wasserverluste müssen toleriert werden und auch die Unterhaltskosten steigen.

Strom: Mit den gedeckelten 1,55 Millionen Euro ist der Austausch sanierungsbedürftiger Anlagenteile nur eingeschränkt möglich und das Risiko längerer Netzausfallzeiten steigt.

Gas: Hier ist eine Million für Investitionen vorgesehen, weniger als an die Regulierungsbehörde gemeldet. Somit verringert sich das bereits genehmigte Netzentgelt.

Wärme: Das bestehende Wärmenetz wird nachverdichtet. Drei Millionen Euro stehen dafür nächstes Jahr zur Verfügung. Dann muss in den weiteren Leitungsbau investiert werden.

Öffentlicher Bereich: Hier werden 700.000 Euro investiert.