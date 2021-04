Klimaschutz: Neuburg nimmt an Umweltwettbewerb teil

Bei dem "Wattbewerb" geht um den bundesweiten Ausbau von Photovoltaikanlagen. Was hinter der Idee steckt.

Wattbewerb ist nicht nur ein originelles Wortspiel, sondern auch der Name eines bundesweiten Umwelt-Wettbewerbs, an dem auch Neuburg seit Kurzem teilnimmt. Dabei geht es um die Förderung und den beschleunigten Ausbau von Photovoltaikanlagen als wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz.

Wie es in einer Mitteilung heißt, sind die lokalen Vertreter von Fridays & Parents for Future mit dem Vorschlag zur Teilnahme auf die Stadt zugekommen. OB Bernhard Gmehling zeigte sich sofort aufgeschlossen und ließ die Voraussetzungen prüfen. Über den Fachbereich Umwelt und Agenda 21 sowie die Stadtwerke ist Neuburg jetzt offiziell angemeldet.

Der Wettbewerb will bundesweit den Ausbau von Photovoltaikanlagen beschleunigen

Hinter der Idee der privaten Initiative „Fossil Free Karlsruhe“ steckt ein deutschlandweiter Städtewettbewerb, um den Ausbau von Photovoltaikanlagen unter Einbeziehung der gesamten Stadtgesellschaft zu beschleunigen. Der offizielle Start war am 21. Februar, wobei jedoch der spätere Einstieg für Neuburg im März kein Problem darstellt. Teilnehmen dürfen Städte in den Kategorien bis zu und über 100.000 Einwohner. Gewinnerin ist die Stadt, die im Wettbewerbszeitraum am meisten Kilowattleistung zugebaut hat. Dabei zählen übrigens alle Anlagen wie zum Beispiel Dachanlagen, überbaute Parkplätze, Balkonmodule und Freiflächenanlagen.

„Ich habe den Vorschlag von Fridays und Parents for Future gerne aufgenommen, weil ich Neuburg in Sachen Photovoltaik jetzt schon auf einem guten Weg sehe, der aber natürlich noch verbessert werden kann“, erklärt der OB und ergänzt: „Laut den Erhebungen unserer Stadtwerke gingen wir zum Stand 21. Februar mit 23,9 Megawatt PV-Anlagen ins Rennen. Das gilt es jetzt auszubauen. Und genau dazu bieten wir bei der Stadt Beratung und finanzielle Förderung an.“ Die Stabsstelle Umwelt und Agenda 21 unter Leitung von Birgit Bayer-Kroneisl unterstützt Interessierte. Eine Kontaktaufnahme ist unter Telefon 55336 oder umwelt@neuburg-donau.de möglich.

Wie es abschließend heißt, werden derzeit auch alle öffentlichen Gebäude der Stadt dahingehend untersucht werden, ob sie für eine Ausstattung mit Photovoltaikanlangen geeignet sind. Sobald das Ergebnis vorliegt, wird der Stadtrat entsprechend entscheiden. (nr)

