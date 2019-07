vor 13 Min.

Konstantin Wecker versprüht Poesie und Zärtlichkeit

Der Musiker zeigt sich im Neuburger Schlosshof von seiner sensiblen Seite mit Rückschauen auf sein Leben und unmissverständlichen Botschaften.

Von Annemarie Meilinger

Konstantin Wecker geht auf die Bühne und setzt sich an den Flügel. Mit einer Botschaft an „Willi“ beginnt er sein Konzert im voll besetzten Neuburger Schlosshof. Von Willi, der totgeschlagen wurde, handelte das Lied, mit dem Konstantin Wecker vor 42 Jahren bekannt wurde, eine Anklage gegen die Gewalt der wieder aufkeimenden Rechtsradikalen der 70er Jahre.

„Willi, was ist passiert?“ fragt er. Traurige Aktualität habe das Lied wieder, seit das „Monster Neoliberalismus regiert, die Ausbeutung größer wird und die Schere der Ungerechtigkeit sich weiter öffnet. Das Gefüge der Welt ist aus dem Lot und das Machogehabe der Mächtigen unerträglich. Vielleicht ist dies nur ein Zeichen des letzten Aufbäumens des Patriarchats“, hofft Wecker.

Konstantin Wecker beeindruckte das Neuburger Publikum.

Es gibt viele Gründe, einen neuen Zorn zu entwickeln: Gaulands „Vogelschiss“, der das braune Fass zum Überlaufen bringt, oder das von den kapitalistischen Systemen erfundene Perpetuum mobile der immer neu entfachten Kriege.

Konstantin Wecker hat eine Strategie: Poesie und Zärtlichkeit. „Die mit dem Herzen denken, sind in der Überzahl“, davon ist der Poet überzeugt und singt ein Lied, das irgendwie am Ende wie Beethovens „Ode an die Freude“ klingt.

Ab hier ist Schluss mit Wut und Protest, das linke Statement ist manifestiert, kündigt er an, ab jetzt wird musiziert. Fany Kammerlander sorgt seit fünf Jahren für den Cello-Schmelz und Jo Barnickel ist seit einem Vierteljahrhundert Weckers musikalischer Zwilling am Klavier. Er kann sich auf den Punkt genau hinein fühlen in die Stimmungen des Poeten, unterstützt und ergänzt die Worte auf geniale Weise – eine perfekte Symbiose.

Konstantin Wecker ist 72 Jahre alt und reizte sein Leben aus

Konstantin Wecker, 72 Jahre alt, ist nach einem Leben, das er in verschiedene Richtungen ausreizte, mit 50 Vater geworden. Späte Einsichten eines Revoluzzers waren die Folgen, in einem Lied für seine Söhne bringt er zum Ausdruck, was Vatersein für ihn bedeutete. Mit einem Liebeslied an seine Partnerin bedankt er sich für die wertvolle Zeit mit ihr : „Du atmest in jedem meiner Lieder.“

Von zwei Flügeln begleitet, mit kraftvollem Anschlag und dem herzerweichenden Celloton von Fany Kammerlander unterstützt, singt Wecker von Liebe, Herbstgedanken und Begegnungen, die wichtig waren für den jetzt „älteren gereiften Herrn“. Zwischen Klavier und Bühnenrand bewegt er sich – am Ende auch im Publikum – dazwischen zitiert er aus einem seiner inzwischen zahlreichen Bücher.

Viele seiner Weggefährten sind schon gegangen wie jüngst Werner Schneyder, der vor 30 Jahren ein Jaques Brel-Lied bearbeitete. Die Zeile „Gelernt hab ich nur tief im Dreck“ hatte auch für Wecker Bedeutung, vor allem damals um 1985 in seinem „Rollenspiel als saudummer Obermacho im Nerzmantel und mit Pontiac“. Auf der Suche nach dem wirklichen Du und der wunderbaren Poesie waren Abstürze vorgezeichnet. Aber „wer mit dem Leben tanzen will, muss ungehorsam sein“, ist ein Grundsatz, dem das Publikum begeistert zustimmt.

Wecker bedankt sich bei seinen Eltern

Am Ende bedankt sich Wecker bei seinen Eltern, mit einer Hommage an den liebevollen Vater, der als erfolgloser Sänger die musikalischen Talente des Sohnes förderte, und bei der Mutter, die ihn zu Demonstrationen begleitete. „Vater, du hattest Größe – ich hatte Glück, mir flog alles zu“, eine grandiose Liebeserklärung an die Eltern auf die Melodie von Verdis „Nessun dorma“ – spontane Standing Ovations am Ende des Programms.

Eine wunderschöne Ballade hat Wecker den Geschwistern Scholl gewidmet: „Ihr habt geschrien, wo alle schwiegen“, doch nur im Nachhinein historisch geachtet, werden die „die aufrecht gehen“, so Wecker. Mit einem Aufruf, die ausgetretenen Pfade zu verlassen, wendet er sich an sein Publikum: „Wo alle loben, habt Bedenken“ ist sein Rat und „Wo alles dunkel ist – macht Licht“.

Das sichtlich beeindruckte Publikum forderte am Ende eine Zugabe, es wurden mehrere. Danke für das Leben sangen die drei Musiker auf spanisch, einer Erinnerung an Lucio Dalla folgte noch eine poetische Aufforderung, in der Inspirationsquelle zu baden und am Ende eine Art Schnaderhupferl über das Leuchten der Sterne und von Rilke „Berge ruhen von Sternen überprächtigt“. Die Kraft von Musik und Poesie überwältigte die Gäste.

