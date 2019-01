02.01.2019

Konzert zum neuen Jahr

Am Samstag, 12. Januar, stimmt das Ensemble del Arte im Kongregationsaal Neuburg musikalisch auf das neue Jahr ein. Beginn des Konzerts ist um 20 Uhr, eine kurze Programmeinführung gibt es bereits ab 19.35 Uhr. Für Unter-35-Jährige gibt es verbilligte Eintrittskarten.

Mit barocken Klängen unter der Leitung des französischen Solofagottisten Antoine Pecqueur spielt das Ensemble Werke des berühmtesten Bach-Sohns Carl Philipp Emanuel Bach, des böhmischen Barockkomponisten Antonin Reichenauer und von Johann Gottlieb Graun, dem deutschen Komponisten der Vorklassik. Musikgeschichtlich positioniert sich Graun am Übergang vom spätbarocken Stil hin zur sogenannten „Empfindsamkeit“ oder emotionalen Ausdrucksweise, für die Carl Philipp Emanuel Bach ebenfalls steht.

Zum Neujahr sollte Mozart nicht fehlen! Gleich zum Einstimmen beginnt das Konzert mit einem heiteren Divertimento. Es sind die musikalischen Eindrücke des 16-jährigen ‚Noch’-Wunderknaben nach seiner zweiten Italienreise.

Antoine Pecqueur studierte am Conservatoire National Supérieur de Musique in Lyon und an der Musikhochschule Zürich. Er ist vielfach ausgezeichneter Musiker und spezialisiert auf das Musizieren auf historischen Instrumenten und ebenso auf zeitgenössische Musik. (nr)

Kartenvorverkaufsstelle ist die Stadtbücherei Neuburg unter der Telefonnummer 08431/642392. U-35-Eintrittskarten gibt es zum Preis von sieben Euro: Anmeldung per Mail mit Name und Alter an info@ensemble-del-arte.de oder telefonisch unter 08431/8972.

Themen Folgen