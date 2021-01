vor 30 Min.

Kostenloses Parken in Neuburg wird bis Ende Januar verlängert

Neuburgs Oberbürgermeister hatte bereits Mitte Dezember verfügt, dass die Parkscheinpflicht auf allen städtischen Parkflächen samt Tiefgaragen entfällt. Nun wird das Konzept verlängert.

Nachdem die Staatsregierung den Lockdown bis 31. Januar verlängert hat, können Autofahrer in Neuburg weiterhin kostenlos auf allen städtischen Parkflächen samt Tiefgaragen parken. Die Parkscheinpflicht war Mitte Dezember ausgesetzt worden und sollte nun auslaufen.

Für wen sich das kostenlose Parken in Neuburg vor allem lohnen könnte

Weil die Geschäfte aber weiterhin geschlossen bleiben müssen, können insbesondere Arbeitnehmer das Angebot in Anspruch nehmen. Die Parkscheinautomaten bleiben deshalb bis 31. Januar „außer Betrieb“.

Trotz Gebührenwegfall bleiben natürlich die Regeln der Straßenverkehrsordnung in Kraft. Das heißt, alle Parkverbotsschilder behalten ihre Gültigkeit und Parkverstöße wie zum Beispiel Parken in Einfahrten oder Feuerwehrzufahrten werden weiter kontrolliert und Verstöße auch geahndet. Auch die Kontrolle der Geschwindigkeiten findet weiter statt, heißt es in einer Pressemitteilung. (nr)

