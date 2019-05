vor 59 Min.

Kündigungen bei den Stadtwerken

Die Neuburger Stadtwerke müssen sparen, deswegen wird es betriebsbedingte Kündigungen geben

Jetzt wird es konkret. Die Neuburger Stadtwerke müssen sparen – und das auch am Personal. In nicht-öffentlicher Sitzung am Dienstagabend stellte Stadtwerke-Chef Richard Kuttenreich im Werkausschuss seine genauen Pläne vor und die sehen auch betriebsbedingte Kündigungen vor.

Zum ersten Mal in der Geschichte der Stadtwerke sei dieser Schritt notwendig, erklärt Kuttenreich. Möglichst sozial verträglich solle er vonstatten gehen, wobei ihm durchaus klar sei, dass allein die Ankündigung von betriebsbedingten Kündigungen für die Mitarbeiter ein Schlag ins Gesicht sei: „Das wirft Menschen, die seit Jahrzehnten bei den Stadtwerken arbeiten, völlig aus der Bahn.“

Aufgrund der angespannten wirtschaftlichen Lage der Stadtwerke und Schulden in Höhe von rund 60 Millionen Euro ist bereits seit einiger Zeit klar, dass es neben allgemeinen Sparmaßnahmen auch personelle Einsparungen geben wird. Eine natürliche Fluktuation habe bereits stattgefunden, vakante Stellen wurden nicht mehr besetzt. Doch das reicht nicht aus. Vor allem im organisatorischen Bereich müssen Mitarbeiter das Unternehmen verlassen. „Es betrifft besonders Stellen, die wegfallen müssen, weil sich die Welt in den vergangenen 20 Jahren verändert hat“, erklärt Kuttenreich. Ein Beispiel: In den vergangenen Jahrzehnten zogen jeweils am Jahresende 14 Mitarbeiter der Stadtwerke von Haus zu Haus, um die Strom- und Wasserzähler abzulesen. Inzwischen verschicken die Stadtwerke Postkarten, in denen der Kunde die Zählerstände selbst einträgt.

Die Stimmung in der Belegschaft ist dementsprechend auf dem Tiefpunkt. Seit Monaten arbeitet die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Rödl&Partner im Haus. „Alle wissen, es passiert etwas, aber keiner weiß genau was“, sagt Kuttenreich. Es werde also höchste Zeit, „dass wir auf den Punkt kommen“. Das ist nun passiert. Der Werkausschuss fasste einen Empfehlungsbeschluss, über den der Stadtrat am kommenden Dienstag entscheiden wird. Am Mittwochvormittag wird Kuttenreich seine Mitarbeiter informieren und dann wird es auch Details geben. Bei den Stadtwerken arbeiten derzeit 146 Mitarbeiter, 133 in Vollzeitstellen. Laut Wirtschaftsplan sollen in diesem Jahr 500.000 Euro eingespart werden. 400.000 Euro beim Personalaufwand und 100.000 beim Materialaufwand. (glori/mari)