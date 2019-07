vor 10 Min.

Kunst und Konzerte

Das Begleitprogramm zur Sommerakademie steht fest

In drei Wochen – und damit traditionell zum Beginn der Sommerferien – startet die Neuburger Sommerakademie. Seit inzwischen 41 Jahren bietet das zweiwöchige Kulturevent kreativen Köpfen aus der ganzen Welt ein Forum und sorgt mit einem umfangreichen Begleitprogramm für Kulturerlebnisse im historischem Ambiente der Donaustadt. Ab sofort liegt das Begleitprogramm in der Tourist-Info sowie im Bücherturm aus. Auch der Kartenvorverkauf hat begonnen.

Als erster Höhepunkt des Begleitprogramms findet am zweiten Akademietag, Sonntag, 28. Juli, das Konzert „Abendland und Morgenland – eine musikalische Begegnung“ statt. Zehn Musiker treffen mit ihren unterschiedlichen Instrumenten im Kongregationssaal aufeinander. Bis zum Akademieende am 10. August folgen viele weitere öffentliche Veranstaltungen wie zum Beispiel „Jazz im Stadttheater“, das „Teilnehmerabschlusskonzert Klassik“, das „Dozentenkonzert Alte Musik“ oder natürlich die „Lange Akademienacht“.

Rund 600 Teilnehmer und über 50 Dozenten machen die Neuburger Sommerakademie zu einer der größten Sommerakademien Deutschlands. Eine Besonderheit der Neuburger Akademie ist, dass sie sich nicht auf eine Disziplin beschränkt, sondern sowohl Kurse im Bereich der Bildenden Kunst, als auch für Jazzmusik, Klassische Musik, Alte Musik und Theater anbietet.

Sämtliche Veranstaltungen der Neuburger Sommerakademie sind in einem Faltflyer, der unter anderem kostenfrei in der Tourist-Info (Telefon 08431/55240) erhältlich ist, aufgeführt. Karten zu allen kostenpflichtigen Veranstaltungen der Sommerakademie gibt es seit Montag ab sieben Euro in der Neuburger Tourist-Info und im Bücherturm. Alle Infos zum sommerlichen Kulturevent gibt es unter www.sommerakademie-neuburg.de. (nr)

