La Dolce Vita im Wasserschloss

In Sandizell findet vom 15. bis 18. August der Schlossmarkt statt

Das Wasserschloss Sandizell verwandelt sich nächste Woche vom 15. bis 18. August in einen mediterranen Markt. Über 80 Aussteller präsentieren ihre Waren, die das eigene Zuhause schöner machen – angefangen von dekorativen Kleinigkeiten über Zierbrunnen und Pflanzen bis hin zu Grillkaminen und Outdoor-Küchen. Natürlich kommt die Kulinarik nicht zu kurz: Unter anderem gibt eine Kräuterpädagogin Tipps zum Einmachen. Auch Fans von italienischen Zweitaktern kommen auf ihre Kosten: Am Maria-Himmelfahrtstag werden Modelle aus den Jahren 1961 bis 1975 ausgestellt sein.

Insbesondere die lange Samstagnacht bis 23 Uhr mit ihrem bunt beleuchteten Schloss hat sich zu einem beliebten Besuchstag für die Besucher entwickelt. Viele Liebhaber der barocken Gewandung werden dann durch den Park flanieren. So kommt auf der Gondel bei Fackelschein, die an allen Tagen auf dem Schlossgraben fährt, auch der letzte Romantiker auf seine Kosten.

Alle komplett gewandeten und maskierten Besucher, die sich mit der offiziellen Anmeldung aus dem Internet anmelden, haben freien Eintritt. Musikalisches Kulturprogramm und Parkmöglichkeiten sind im Eintrittspreis von sieben Euro inbegriffen (sechs Euro ermäßigt, Kinder bis zwölf Jahre sind frei). Hunde an der Leine sind willkommen.

Wer jetzt Lust auf den Schlossmarkt Mediterrano bekommen hat, kann sich freuen: Die Neuburger Rundschau verlost viermal zwei Karten! Einfach bis Sonntag, 11. August, das Kennwort „Schlossmarkt Mediterrano“ per E-Mail an gewinnen@neuburger-rundschau.de schicken. Oder schicken Sie eine Postkarte in die Färberstraße C 89 in 86633 Neuburg. Die Gewinner werden telefonisch benachrichtigt. Also: Telefonnummer nicht vergessen! (nr)

www.mediterrano-sandizell.de

