Love-Scamming: 49-Jährige glaubt an die große Liebe - doch er täuscht sie

Eine Frau aus dem Kreis Pfaffenhofen meldete sich auf einer Dating-App an und lernte dort seinen angeblichen Bauunternehmer kennen. Sie verliebt sich - doch er hintergeht sie.

Auf eine besonders perfide Betrugsmasche ist eine 49-Jährige aus dem nördlichen Landkreis Pfaffenhofen hereingefallen. Ein unbekannter Täter mit dem angeblichen Namen Marek Anderson aus Chicago täuschte die große Liebe vor und erleichterte die Landkreisbürgerin um insgesamt 6500 Euro. Die Lügengeschichte begann im Dezember 2020.

Polizei in Geisenfeld: Frau meldet sich auf einer Dating-App an

Die Geschädigte meldete sich auf einer Dating-App an und lernte dort sehr schnell einen angeblichen Bauunternehmer aus Chicago (USA) kennen. Nach kurzer Zeit telefonierten die beiden fast täglich miteinander, heißt es in einem Polizeibericht. Der Täter wirkte symphytisch und erlange nach und nach das Vertrauen der Geschädigten. Hierbei täuschte er echte Beziehungsabsichten vor.

Ende Januar 2021 teilte der Täter mit, dass er sich in einer finanziellen Notlage befindet. Sein Konto wurde angeblich „eingefroren“ und er bräuchte dringend Geld für seinen Sohn und sich zur Bestreitung des Lebensunterhalts. Die Geschädigte ging nach mehrmaliger Bitte darauf ein und überwies zuerst über Paypal und dann über Bitpanda (Bitcoins) mehrere Teilbeträge in Höhe von 500 Euro an den Täter. Hierbei täuschte der Täter die Geschädigte den weiteren Angaben zufolge erneut, indem er vorgab, dass die Überweisung nicht funktionierte oder falsch gebucht wurde.

Love-Scamming: Das Geld konnte nicht zurückgeholt werden

Der Täter versprach, das falsch gebuchte Geld zurückzuzahlen. Nachdem beim dritten Versuch die gleichen Probleme auftraten, wurde die Geschädigte misstrauisch und wandte sich an ihre Hausbank. Die Bankmitarbeiter rieten der Geschädigten, Anzeige bei der Polizei zu erstatten. Die Geschädigte glaubte an die großen Liebe und ist auf das sogenannten Romance- bzw. Love-Scamming hereingefallen. Das Geld konnte nicht mehr zurückgeholt werden. Präventionshinweise unter www.polizei-beratung.de

