vor 60 Min.

Madrigalchor auf Konzertfahrt nach Mailand

Auf Einladung der Protestantischen Gemeinde in Mailand reiste der Neuburger Madrigalchor für ein langes Wochenende in die Lombardei. Im Mittelpunkt der Reise stand die musikalische Gestaltung eines Gottesdienstes in der „Chiesa Evangelica Luterana“, wo inzwischen das einstige Neuburger Pfarrersehepaar de Fallois beheimatet ist. Nach der Anreise mit dem Bus besichtigte der Chor sogleich den beeindruckenden Mailänder Dom. Eine Stadtführung brachte dem Chor sowohl das berühmte Opernhaus, die Scala, als auch die noblen Modegeschäfte im Zentrum näher. Daneben war Zeit, die Stadt auf eigene Faust zu erkunden. Abschließend begleitete der Madrigalchor musikalisch einen deutsch-italienischen Gottesdienst der Protestantischen Gemeinde. Gesungen wurden Lieder der Renaissancekomponisten Thomas Christoph Walliser und Johann Hermann Schein, von Ferenc Kersch (1853-1910) sowie der Choral „Alleluja“ von J.S. Bach, den der Madrigalchor mit der Mailänder Kantorei sang. Nach einer geselligen Feier mit Wein, Gegrilltem und italienischen Spezialitäten, die von der Mailänder Gemeinde liebevoll organisiert war, ging es zurück auf die nördliche Seite der Alpen.

Themen Folgen