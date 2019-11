14:47 Uhr

Mamma mia! Was für ein Theater!

Im Neuburger Stadttheater gab es eine kurze, aber feine pantomimische One-Man-Show über eine zerrüttete Mutter-Sohn-Beziehung.

Von Ilse Lauber

Als „Mimolog“ war es angekündigt: Ein Einpersonenstück ohne Handlung, bestehend aus einem Monolog aus dem Off und dessen pantomimischer Umsetzung respektive Untermalung, stand am Mittwoch und Donnerstag auf dem Spielplan des Neuburger Stadttheaters. Alternativ wurde „Mama“ im Programmheft auch als „Psychocomedy“ bezeichnet. Zu lachen gab es jedoch eher wenig, und wenn, dann blieb einem das Lachen im Hals stecken. Jede Menge Psychologie steckt allerdings in der Tat in dem Stück von Fitzgerald Kusz, der schon in seinem berühmten fränkischen Mundartstück „Schweig, Bub“ die entgleiste Konfirmationsfeier eines Jungen präsentierte, der sehr unter der Fuchtel seiner Mutter steht.

Im Gegensatz zu diesem Stück, das 1976 in Nürnberg uraufgeführt und danach 720 Mal gespielt wurde, ist „Mama“ ziemlich unbekannt. Wie die Mutter in „Schweig, Bub“ ist auch diese Mama ein echter Hausdrachen, nach der Scheidung von ihrem Mann vollkommen verbittert, zudem egozentrisch und alles andere als liebevoll. Ihr zuweilen richtig bösartiger Monolog, gesprochen von Marion Schweitzer, bestimmt das Geschehen auf der Bühne, denn der Sohn hat keine eigene Stimme. Aber er hat Mimik, Gestik und einen Körper: Der Pantomime Elias Elastisch zeigt die Perspektive des Filius, den die Mama gerne auch mal als „Mickermännchen“ oder gar „Schlappschwanz“ bezeichnet.

Die Mama im Theaterstück agiert nach dem Prinzip „Zuckerbrot und Peitsche“

Im ersten Akt ist er als Schüler abhängig von seiner Mutter, die ihn ständig reglementiert und schikaniert. So wird er gezwungen, mittags die verhasste Rindssuppe aufzuessen, da kennt sie kein Pardon: „Es wird gegessen, was auf den Tisch kommt!“ Nach einem „Löffel für die Oma“, „den Opa“ und „den Papa“ verweigert der kleine Suppenkaspar allerdings den Löffel für die Mama, deren Erziehungskonzept nach dem Prinzip „Zuckerbrot und Peitsche“ zu funktionieren scheint, wobei allerdings die Peitsche dominiert.

Im zweiten Akt geht der Mecker-Monolog unerbittlich weiter. In puncto Sauberkeit und Ordnung kann der junge Mann, inzwischen Angestellter in einem Supermarkt, der kritischen, inzwischen alleinerziehenden Frau Mama nichts recht machen. Dabei kommt er in grauer Anzughose, weißem Hemd und weinrotem Pullunder durchaus adrett daher. Nach der Trennung von seiner Freundin kehrt er in den Schoß des mütterlichen Haushalts zurück und setzt so munter das Abhängigkeitsverhältnis fort. Nach den unablässigen Tiraden der Mama kann sich der Zuschauer ein Weilchen erholen, während Elias Elastisch die morgendliche Routine daheim und eine Autofahrt pantomimisch darstellt, gekonnt mit knappen und exakten Bewegungen, die zuweilen roboterhaft abgehackt wirken.

Am Ende ist die Mama tot und der Sohn resigniert

Das Finale der unguten Mutter-Sohn-Beziehung folgt im dritten Akt bei einem Besuch im Krankenhaus. Nach einem Eklat hatten die beiden zuvor zweieinhalb Jahre keinen Kontakt mehr miteinander, auch weil die an Krebs erkrankte Mama seine Frau – eine Geschiedene mit Kind, ein Unding für die Mutter – ablehnt. Als endlich herauskam, dass der Sohn Rindssuppe immer gehasst hat, war es zum endgültigen Zerwürfnis gekommen. Hier wendete Regisseur Hans Hirschmüller einen geschickten Kunstgriff an: Er lässt den Pantomimen die Litanei der Mutter lautlos mitsprechen, was für einen zusätzlichen Verfremdungseffekt sorgt. Die Krankenhausszene endet versöhnlich, nachdem zuvor allerdings die Mutter ihren Sohn emotional unter Druck gesetzt hatte, indem sie ihm auch noch die Schuld an ihrer Krankheit gab. Im letzten Bild ist der Sohn dann ein alter Mann mit zittrigen Händen, der mit resignierter Leidensmiene abtritt.

Viel Beifall gab’s für die Performance des 34-Jährigen, der seit zehn Jahre als Pantomime und visueller Künstler arbeitet. Nur schade, dass das Theater so schlecht besucht war. Lag es am experimentellen Charakter des Stücks und seiner Inszenierung? Die ferngebliebenen Abonnenten haben jedenfalls etwas versäumt, nämlich einen Abend mit Theaterkost jenseits des Mainstreams.

