Mariensingen: So vielseitig klingt der Mai

Ein Quartett der Baringer Blaskapelle, die Gopperer4 aus Rupertsbuch, der Baringer Saitenklang, unterstützt durch den Zitherclub Solnhofen, die Querflötistin Klara Geck, die Schutterzeiserl aus Buxheim und Prälat Franz Kasper teilten sich die Gestaltung des siebten Mariensingens in Bergen.

Verschiedene Gruppen boten ein Marienlob, das den Besuchern noch lange in Erinnerung bleiben wird. Wer aufgetreten ist und welche Lieder zu hören waren.

Von Brigitte Clemens

Zum Ausklang des Marienmonats Mai fand wieder ein vielseitiges Konzert in „Baring“ statt. Karl Speth organisierte das Mariensingen nun schon zum siebten Mal. Vier Gruppen, die sechzehnjährige Querflötensolistin Klara Geck und begleitende Worte von Prälat Franz Kasper waren der Garant für eine besinnliche Stunde.

Einen feierlichen Auftakt setzte ein Quartett der Baringer Blaskapelle mit „O Maria sei gepriesen“. Es erfreute mit einem flotten Trompetenduett „Und im Wald wächst a´Sträußerl“. Die Blechbläser ließen bei „Maria, hellleuchtender Stern“ ihre Töne zu den Sternen des Kirchenhimmels hinauffliegen. Fünf Frauen, die sich Schutterzeiserl nennen und aus Buxheim stammen, gestalteten linear-erzählend das Lied „Maria, allzeit den Menschen ein Freund“. Mit fast ehrfürchtigen „Ave´s“ und „Salve´s“ erklang ihr „O Maria, sei gegrüßt“ und flehentlich baten sie im Vokalstück „Mutter Christi, hoch erhoben“ um Schutz und Barmherzigkeit Gottes. Fast meditativ interpretierten sie „Maria, du Schöne“ und verbanden damit den Wunsch, ihr ähnlich zu werden.

Mariensingen in Neuburg: Ergreifender Gesang, zarte Stimmen

Zart schwebten ihre Stimmen bei der Weise „Es blühen drei Rosen auf einem Zweig“ durch den Kirchenraum. Die Gopperer4, ein Männerquartett aus Rupertsbuch, musizierten mit sonoren Stimmen und feiner Dynamik, boten erfrischenden Gesang mit dem Lied „Königin voll Herrlichkeit“, begleiteten sich dabei mit Akkordeon und Gitarre. Feinfühlig arrangierten sie „Gegrüßet seist du Maria“, hüllten die andächtig lauschenden Zuhörer buchstäblich in „Mariens güldenen Mantel“, malten vokal ein wunderschönes Marienbild. Eine Wunschlitanei beinhaltete „Mutter Gottes, Himmelspforte“. Die „Glorwürdige Königin“ beschrieben sie mit traumhaften Harmonien. Der Baringer Saitenklang mit den Zwillingen Evi und Marie Krämer hatte Verstärkung durch den Zitherclub Solnhofen bekommen. Das Quartett ließ filigrane Saitenklänge durch die Kirche schwirren. Mit Leichtigkeit und Hingabe gelang ihnen der „güldene Rosenkranz“, Anbetung wurde spürbar bei „Maria, Jungfrau voller Ehr“ und ihr „Dankgebet“ schlich sich aus ihren Herzen in die der Zuhörer, verhallte am Ende mit dem Vogelgezwitscher rund um den sakralen Bau. Klara Geck zauberte mit ihrer Querflöte ein huldvolles „Gegrüßet seist du Königin“.

Prälat Franz Kasper verstand es, mit kurzen Mariengedichten Friede auf Erden zu beschwören und eine Vielzahl der Bildnisse dieser Himmelskönigin entstehen zu lassen. Sein abschließender Segen wurde in dem ergreifenden Gesang Cordula Peregrinas „Segne du Maria“ aller Konzertbesucher spürbar, einfühlsam umrahmt durch das Bläserquartett.

