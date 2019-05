00:34 Uhr

Mit Leidenschaft und Hingabe

Die Besucher des Maikonzerts des Ensemble del Arte erlebten im Neuburger Kongregationssaal einen denkwürdigen Abend. Der Solist László Fenyö hatte daran einen maßgeblichen Anteil

Von Tobias Böcker

Leidenschaft und Hingabe – So war das Maikonzert des Ensemble del Arte überschrieben, ein Versprechen! Von Beginn an war deutlich, dass alle Mühe mit Erfolg darauf verwendet war, es zu halten.

Schon das melancholische Adagio von Joseph Haydns 49. Sinfonie schmolz förmlich in den Saal. Innige Konzentration auf die Emotion, Hineinhorchen in die Sehnsucht der Seele: So wurde die Spielhaltung des Ensembles in sensitiver Empathie und zarter Farbigkeit der Komposition mehr als gerecht. Das Allegro molto des zweiten Satzes fegte in seiner ganzen dynamischen Energie mit Schwung und Braus durch den Saal. Ariel Zuckermann versteht es offenkundig, sein Orchester zu motivieren! Die Bläser fügten sich nahtlos ein und bereicherten den Klang des Streichorchesters mit beeindruckender Präzision und Präsenz. Unwiderstehlich, elegant, biegsam und grazil der ernste Charme des Menuetts, von schier mitreißendem Verve getragen, das geradezu stürmische Presto!

Kaum jemand in unserem Land, der noch keine Musik von ihm gehört hätte, so umfangreich ist seine Arbeit im Bereich von Film und Fernsehen: Enjott Schneider gilt als Meister der Tonalität unter den zeitgenössischen Komponisten. Die 2010 uraufgeführten „Sulamith. Danses Sacrées für Violoncello und Streichorchester“ nach dem biblischen Hohelied hat der Münchener Professor für Filmmusik just jenem Solisten auf den Leib geschrieben, den das Ensemble del Arte an diesem, wie sich herausstellen sollte, denkwürdigen Abend in Anwesenheit des Komponisten präsentierte: László Fenyö. Das Spiel des 44-jährige Ungarn bestach durch technische Überlegenheit, interpretatorische Eigenständigkeit und eine großartige Kultivierung klanglicher Nuancen. In geradezu majestätischem Volumen erklang der erste Satz „Schwarz bin ich, doch schön...“. Der Dialog zwischen Soloinstrument und Streichorchester gelang in differenziertem Feinsinn. Fenyö entlockte dem Cello eine Fülle an Klangvarianten, Farben und Formen. Den tänzerischen Reigen „Wende dich Sulamith!“ spielte er mit beeindruckender Intensität und bildhafter Gestaltungskraft, die im abschließenden „Stark wie der Tod ist die Liebe“ noch einmal gesteigert wurden. Da zeigten sich in der Tat Hingabe und Leidenschaft, ineinander verwoben, ganz in und bei sich in aller Unausweichlichkeit des Schicksals jener, deren Leben sich vollendet im Zeichen der Liebe. Das Cello entsagte, seufzte, jubelte und sang.

Franz Schuberts Menuette und Trios bot das Ensemble del Arte mit musizierfreudigem Esprit als kostbare Miniaturen. Joseph Haydns bekanntes 2. Cellokonzert schließlich gab László Fenyö erneut Gelegenheit, seine ganze Brillanz zu entfalten. Den vordergründig sehr sanglichen, indes virtuos ausgesprochen fordernden Solopart meisterte er mit fließender Geläufigkeit und Klarheit, sodass sich die ganze glänzende Lichtfülle und geistreiche Eleganz dieses Referenzwerkes des Cellospiels entfaltete wie in einem einzigen umfassenden Atemzug.

