00:33 Uhr

Nachhilfe in Nachhaltigkeit

Auch Schüler der Grundschulen im Englischen Garten und am Schwalbanger waren an dem Aktionstag eingeladen.

Um Umwelt und Nachhaltigkeit ging es an der FOS/BOS am „Tag der Agenda 21“

Von Luis Hopfner

Überall in dem werkstattähnlichen Raum wird gebastelt an kaputter Elektronik. Sie reparieren defekte Radios und Waffeleisen in dem Zimmer der Fachoberschule Neuburg, in dem sich das Reparaturcafé im Rahmen des „Tages der Agenda 21“ niedergelassen hat. Doch an diesem von den Schülern und Lehrern des beruflichen Schulzentrums organisierten Projekttags gab es noch viel mehr zu entdecken.

Der Tag der Agenda 21 soll vor allem Schüler, die auch aus anderen Neuburger Schulen eingeladen waren, über die Themen Umweltschutz und Nachhaltigkeit informieren. Diese wurden auf dem Projekttag auf ganz unterschiedliche Weise umgesetzt.

Das Problem der Verschmutzung der Meere wurde auf vielen kleinen Gemälden dargestellt, ein Vortrag auf Persisch stellte eindrucksvoll die Situation von Schülern, die kein Deutsch sprechen, dar und im Chemiesaal wurde gezeigt, wie man Abwasser reinigt. (luho)