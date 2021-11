Auf der ganzen Linie: VIB Vermögen in Neuburg weiter deutlich auf Erfolgskurs

Das einzige aktiennotierte Unternehmen in Neuburg steigert Neunmonatsergebnisse in allen Bereichen signifikant. Portfolie um weitere Immobilien erweitert. VIB Vermögen entwickelt sich aber nicht nur wirtschaftlich gesehen erfolgreich.

Die VIB Vermögen AG, eine auf Entwicklung, Erwerb und Bestandhaltung von Gewerbeimmobilien spezialisierte Gesellschaft mit Sitz in Neuburg, hat auch im dritten Quartal 2021 ihren profitablen Wachstumskurs fortgesetzt – und dies signifikant.

Die Umsatzerlöse stiegen in den ersten neun Monaten des Jahres 2021 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 9,9 Prozent von 70,4 auf rund 77,0 Millionen Euro. Das um Bewertungseffekte und Sondereinflüsse bereinigte Ergebnis vor Steuern (EBT) erhöhte sich um 15,7 Prozent auf 50,4 Millionen Euro (neun Monate 2020: 43,5 Millionen). Das Konzernergebnis stieg gegenüber dem Vorjahr um 7,2 Prozent auf 49,7 Millionen Euro.

Die Auswirkungen der Coronakrise haben sich für die VIB Vermögen AG in Neuburg zuletzt verringert

Während des Berichtszeitraums waren die Auswirkungen der Coronakrise geringer als im Vorjahr: Zum 30. September 2021 betrugen die aufgrund der wirtschaftlich angespannten Lage bei einigen Mietern bedingten Mieterlasse nur noch 258.000 Euro nach 376.000 Euro im Vorjahreszeitraum.

Ende März wurden zwei neue Logistikimmobilien in Eslarn und im Interpark bei Ingolstadt ins Portfolio übernommen, bereits Ende April folgte ein Bürokomplex in Regensburg. Ende September wurde ein Fachmarktzentrum in Aalen zum Zweck der Portfoliooptimierung veräußert. Am Stichtag 30. September bestand das Immobilienportfolio damit aus insgesamt 113 Objekten mit einer vermietbaren Gesamtfläche von rund 1,3 Millionen Quadratmetern. Die Leerstandsquote ist mit 1,2 Prozent weiterhin auf niedrigem Niveau.

Der Wert der Aktie der Neuburger VIB Vermögen AG stieg von 26,39 auf 27,58 Euro

Das Portfolio erwirtschaftete im Berichtszeitraum einen operativen Mittelzufluss aus der Vermietung in Höhe von 44,1 Millionen Euro – ein Plus um 15,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Dementsprechend erhöhte sich die Rentabilität je Aktie um 22 Cent auf 1,60 Euro. Der Vermögenswert der Immobilien stieg im Neunmonatszeitraum auf 764,2 Millionen Euro (Vorjahr: 727,9). Der Wert je Aktie legte demzufolge von 26,39 Euro auf 27,58 Euro zu.

Nachdem die Nachhaltigkeitsberichterstattung der VIB von der EPRA zum zweiten Mal mit Gold ausgezeichnet wurde, fand sie auch bei den Analysten Anklang, die den internationalen Bewertungsmaßstab Global Real Estate Sustainability Benchmark für Immobilienunternehmen und -fonds nutzen. Danach konnte die VIB Vermögen ihr D-Rating aus dem Jahr 2020 auf ein B-Rating verbessern und damit die zweithöchste Stufe erreichen.

Vorstandsvorsitzender Martin Pfandzelter zeigt sich mit der positiven wirtschaftlichen und der nachhaltigen Entwicklung der VIB Vermögen AG hoch zufrieden

„Wir sind sehr erfreut darüber, dass neben der nachhaltig positiven wirtschaftlichen Entwicklung nunmehr auch zunehmend unsere Erfolge in Sachen Nachhaltigkeit wahrgenommen und durch Auszeichnungen externer, international anerkannter Experten honoriert werden“, sagt Martin Pfandzelter, Vorstandsvorsitzender der VIB Vermögen AG. Aufgrund der sehr stabilen Positionierung des Unternehmens und des bisherigen Geschäftsverlaufs bestätigt der Vorstand die im Geschäftsbericht 2020 abgegebene Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2021.

Das Profil der VIB Vermögen AG aus Neuburg

Die VIB Vermögen AG ist eine auf Bestandshaltung von Gewerbeimmobilien spezialisierte mittelständische Gesellschaft, die seit nunmehr 25 Jahren erfolgreich tätig ist. Der Fokus liegt auf Immobilien aus den Branchen Logistik/Light-Industry sowie Handel im wirtschaftsstarken süddeutschen Raum. Seit 2005 notieren die Aktien der VIB an den Börsen München (m:access) und Frankfurt (Open Market). Das Geschäftsmodell basiert auf einer „Develop-or-Buy-and-Hold“-Strategie: Zum einen erwirbt die VIB bereits vermietete Immobilien, zum anderen entwickelt sie von Grund auf neue Immobilien, um diese dauerhaft in den eigenen Bestand zu übernehmen und daraus Mieterlöse zu erzielen. Die VIB ist auch an Gesellschaften mit Immobilienvermögen beteiligt.. (nr)