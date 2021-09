Neuburg

Bäume für den Klimaschutz: So werden die Neuburger Wälder in Zukunft bepflanzt

Forstdirektor Peter Birkholz (rechts) überreicht den neuen Bewirtschaftungsplan an Oberbürgermeister Bernhard Gmehling. Im Hintergrund Förster Alfred Hornung und die Bittenbrunner Rechtler.

Plus Auch der Wald muss bezüglich der Klimabestimmungen umgeplant werden. Forstdirektor Peter Birkholz übergibt den Bewirtschaftungsplan in Neuburg an Oberbürgermeister Bernhard Gmehling.

Von Winfried Rein

Baumhasel, Douglasie, Elsbeere und sogar die Libanon-Zeder dürfen im Rechtlerwald Bittenbrunn sprießen. Es handelt sich um Pflanzversuche, deren Ergebnisse helfen, den Forst besser auf den Klimawandel auszurichten. Die Neuburger Rechtlerwälder Bittenbrunn und Ried sind in dieser Hinsicht schon gut unterwegs.

