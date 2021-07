Bauerntocher überlistet König: Neuburger Fadenspieler inszenieren "Die Kluge"

Plus Das Marionettentheater "Die Neuburger Fadenspieler" bringt Carl Orffs „Die Kluge“ im Schlösschen Hesselohe auf die Bühne. Die ausdrucksstarken Marionetten, lassen die Zuschauerinnen und Zuschauer die echte Welt vergessen, schreibt unsere Autorin.

Einen zauberhaften Sommerabend bescherten „Die Neuburger Fadenspieler“ ihren meist erwachsenen Gästen mit der Inszenierung von Carl Orffs Volksoper „Die Kluge“. Vor der wunderschönen Fassade des Hesseloher Schlösschens zeigten die engagierten Marionettenspieler und -spielerinnen die Orff’sche Variation des Grimmschen Märchens „Die kluge Bauerntochter“.