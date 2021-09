Neuburg

12:48 Uhr

Das Bild als visualisierte Weltansicht: Goda Plaum stellt im Neuburger Fürstengang aus

Plus Im Fürstengang werden seit dem Wochenende Arbeiten von Goda Plaum präsentiert – einst selbst Teilnehmerin und seit vergangenem Jahr Leiterin des Bereichs Kunst der Neuburger Sommerakademie.

Von Ilse Lauber

Vor mehr als 20 Jahren war sie selbst Teilnehmerin der Neuburger Sommerakademie und stellte aus den dort gefertigten Arbeiten ihre Mappe für die Bewerbung für das Studium der Kunsterziehung in Regensburg zusammen. Es folgten eine Ausbildung an der Nürnberger Akademie der Künste, ein Philosophiestudium an der Universität Erlangen-Nürnberg und die Promotion. Seit vergangenem Jahr leitet die Professorin an der Pädagogischen Hochschule in Ludwigsburg den Bereich Bildende Kunst der Neuburger Sommerakademie. Noch bis zum 3. Oktober präsentiert die Stadt das künstlerische Schaffen von Goda Plaum in einer Einzelausstellung im Fürstengang.

