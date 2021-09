Neuburg

vor 32 Min.

Die Elisa-Familiensorge bietet in Neuburg wieder Trauergruppen an

Die Elisa-Familiennachsorge bietet Trauergruppen in Neuburg an.

Ab Oktober bietet die Elisa-Familiennachsorge in Neuburg Gruppen für trauernde Eltern an. Das Angebot richtet sich an alle Eltern, egal unter welchen Umständen ein Kind ums Leben gekommen.