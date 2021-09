Ein erfülltes Leben ging zu Ende: Carl Schefers aus Neuburg gestorben

Carl Schefers aus Neuburg ist tot. Er wurde 93 Jahre alt. Hinter ihm liegt ein erfülltes Leben.

Ein erfülltes Leben ist am 7. September zu Ende gegangen. Studiendirektor a. D. Carl Schefers schloss an diesem Tag für immer die Augen. Er wurde 93 Jahre alt. Carl Schefers wird aber nicht nur als engagierter und beliebter Pädagoge in Erinnerung bleiben. Mit seiner Frau Henriette war er Mitbegründer der Neuburger Hofmusik und des Madrigalchores. Als Gründungsmitglieder des Neuburger Verkehrsvereins waren beide 1977 bei der Premiere des Neuburger Schloßfests aktiv und teilten mit vielen Konzerten darüberhinaus ihre Liebe für die Musik der Renaissance und des Frühbarock.

Carl Schefers wurde am 29. August 1928 in Kleinheubach am Main geboren. Nach der Volksschule wechselte er an das Humanistische Gymnasium in Aschaffenburg. Seine Jugend stand unter dem Zeichen des Nationalsozialismus. Nach dem Abitur 1948 studierte er in Regensburg, Tübingen und München Lehramt.

Seine Frau Henriette Löbel lernte er bei einem Tanzkurs kennen. 1958 heirateten die beiden; im gleichen Jahr kam Carl Schefers an das Neuburger Gymnasium und unterrichtete dort Latein, katholische Religionslehre und Deutsch. Die beiden Kinder Hermann und Diemut machten die Familie komplett.

Nach dem Verlust der geliebten Tochter Diemut und der Pensionierung im Jahr 1993 widmete sich Carl Schefers dem Reisen und dem wissenschaftlichen Arbeiten. Unter anderem widmete er sich auch dem Leben und Werk des Jesuitendichters Jakob Balde in außerordentlicher Weise.

Neben vielen anderen ehrenamtlichen Aufgaben bereicherte Carl Schefers seit 1972 den Pfarrgemeinderat St. Peter auch mit seiner Arbeit für die Erwachsenenbildung und im „ökumenischen Gespräch“ bis 1999 mit dem Evangelischen Bildungswerk. (Alex Fitzek/nr)