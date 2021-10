Neuburg

vor 51 Min.

Eine Dekade voll Kreativität: Neuburger KunstQuartier wird zehn Jahre alt

Plus Ein Jahrzehnt voller Schaffenskraft und Kreativität, aber auch voller Wandel geht beim KunstQuartier Neuburg zu Ende. Mit Energie geht es in die nächsten zehn Jahre voller Kreativität.

Von Brigitte Clemens

Das „KunstQuartier“ Neuburg hat sich nicht nur was seinen Namen betrifft in den zehn Jahren seines Bestehens immer wieder verändert. Aus „Frauenzimmer“ wurde „Frauenzimmer & Mannsbilder“. Schließlich bürgt der aktuelle Ateliername für Kunst-Qualität, die es laut einem bewegenden Brief der Hauseigentümer Mareike und Dietmar Schofer an die Ateliersgemeinschaft anlässlich des Jubiläums in diversen Formen dort schon immer gegeben hat.

