Fahrradbeauftragter: Das sind die großen Baustellen der Neuburger Radwege

An vielen Stellen in Neuburg müssen Radfahrer die Straße überqueren. Trotz Bodenmarkierungen kann es zu gefährlichen Situationen kommen, wie hier kurz vor der Donaubrücke. Um die Situation zu entspannen, soll hier in Zukunft eine Fahrradbrücke gebaut werden.

Foto: Winfried Rein (Archiv)