Gastronomen-Ehepaar Fleischner aus Neuburg feiert Goldene Hochzeit

Plus Die Gastronomen Anneliese und Siegfried Fleischner aus Neuburg feiern ihren 50. Hochzeitstag. Dabei werden Erinnerungen an den „City-Grill“ und das „Edelweiß“ wach.

Sie wollen nicht groß feiern, aber achtlos vorübergehen soll der Termin auch nicht: Anneliese und Siegfried Fleischner begehen am heutigen Freitag ihre Goldene Hochzeit. Man trifft sich im familiären Kreis und wird sich wohl an die eine oder andere Episode aus den vergangenen 50 Jahren erinnern.