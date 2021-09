Neuburg

In Neuburg erneuern drei Elisabethinerinnen ihr Gelübde

Plus Sr. Gottfrieda Artner, Sr. Ulrika Linsmeier und Sr. Wendelina Brecheisen vom Orden der Elisabethinerinnen bringen es auf 195 Ordensjahre. Eine von ihnen sah vermutlich die halbe Stadt Neuburg und den halben Landkreis auf die Welt kommen.

Von Andrea Hammerl

„195 Ordensjahre stehen in der ersten Bank vor uns“, begrüßte Stadtpfarrer Herbert Kohler die Jubilarinnen. Am Samstagvormittag feierten Sr. Gottfrieda Artner (88), Sr. Ulrika Linsmeier (87) und Sr. Wendelina Brecheisen (86) ihr 65. Professjubiläum. Alle drei sind sehr jung in den Orden der Elisabethinerinnen eingetreten, Sr. Wendelina, die aus Mainbach stammt, bereits mit 16 Jahren.

