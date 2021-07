Integrationskurs der Vhs Neuburg: Wie wohnt man in Deutschland richtig?

Bei einem Integrationskurs der Neuburger Vhs lernen die Teilnehmer, worauf man als Mieter in Deutschland achten muss. Unter anderem ging es um Ruhezeiten und Mülltrennung.

Bereits zum zweiten Mal führte die Vhs Neuburg im Rahmen eines Integrationskurses die Mieterqualifizierung nach dem sogenannten Neusässer Modell durch. Vor Kurzem überreichten der Vhs-Vorsitzende Walter Friemel und Emmy Böhm, Leiterin des Ausländeramts, die Zertifikate an die erfolgreichen Absolventen. Bei der Mieterqualifizierung befassen sich die Teilnehmer intensiv mit den wichtigsten Grundregeln, die man als Mieter in Deutschland beachten sollte, wie zum Beispiel dem Einhalten von Ruhezeiten, Ordnung und Hausreinigung, Mülltrennung, Brandschutz oder dem richtigen Heizen und Lüften, um Schimmel und unnötige Kosten zu vermeiden.

Die dabei erworbenen Kenntnisse geben den Neuzugewanderten eine Orientierungshilfe für ihr Leben in ihrer neuen Heimat Deutschland und sind somit ein wichtiger Schritt zur Integration, heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamtes.

Die Vhs Neuburg führte einen Integrationskurs zur Mieterqualifizierung an

Vor allem aber zeige das Zertifikat, das die Teilnehmer nach Bestehen des Abschlusstests erhalten, potenziellen Vermietern, dass sich ein Wohnungsinteressent mit den Pflichten und Regeln eines Mieters auseinandergesetzt hat, was wiederum die Anmietung von Wohnraum erleichtern kann.

Die Mieterqualifizierung ist ein Projekt der Integrationslotsenstelle des Landratsamtes Neuburg-Schrobenhausen, das in Kooperation mit der Bvjd regelmäßig durchgeführt wird. Die Integrationslotsen vermitteln und unterstützen ehrenamtliche Helfer. Wer Interesse an einem Engagement als Integrationsbegleiter hat, kann sich an die hauptamtlichen Integrationslotsen im Landratsamt unter Telefon 08431/57 476 oder per E-Mail an: integrationslotsen@neuburg-schrobenhausen.de wenden. (nr)