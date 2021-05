Neuburg

17:51 Uhr

Klimaschutz in Neuburg: Für jedes Baby einen Baum

Plus Über 1000 Mädchen und Buben werden jedes Jahr in Neuburg geboren. Künftig soll in der Ottheinrichstadt für jedes von ihnen ein Baum gepflanzt werden. Was es mit der Idee auf sich hat.

Von Gloria Geissler

Neuburg soll grüner werden. Für diese Idee kämpft Stadtrat Alfred Hornung seit vielen Jahren. Um sie zu forcieren, hat er sich nun etwas einfallen lassen. Er möchte in der Ottheinrichstadt für jedes Baby, das auf die Welt kommt, einen Baum pflanzen lassen.

