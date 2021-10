Leichtigkeit des barocken Seins: Valer Sabadus bei den Barockkonzerten in Neuburg

Plus Countertenor Valer Sabadus und das Ensemble „Ludus Instrumentalis“ rocken bei der zweiten Veranstaltung der diesjährigen Barockkonzerte den Neuburger Kongregationssaal.

Das Wörtchen „rocken“ mag gewagt klingen, wenn es um Arien aus Opern der Barockzeit und um Sonaten von Georg Friedrich Händel oder J. G. Goldberg geht. Aber vielleicht passt es doch für den hinreißenden Auftritt, den der Countertenor Valer Sabadus und das junge, frisch und freudig musizierende Ensemble "Ludus Instrumentalis" bei den Neuburger Barockkonzerten auf der Bühne des Kongregationssaals abgeliefert haben.