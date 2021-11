Neuburger Bürgerversammlung online: So kann jeder mit dabei sein

In diesem Jahr findet die Neuburger Bürgerversammlung digital statt. So können Bürgerinnen und Bürger teilnehmen.

Im November findet für gewöhnlich die alljährliche Bürgerversammlung der Stadt Neuburg im Kolpinghaus statt. Dabei stellt Oberbürgermeister Bernhard Gmehling gemeinsam mit Vertretern der Fachämter die aktuelle Arbeit der Stadtverwaltung vor. Selbstverständlich kann in diesem Rahmen aus der Bürgerschaft auch nachgefragt werden. Die aktuelle Coronasituation macht die Durchführung einer regulären Bürgerversammlung leider auch heuer nicht möglich. OB Gmehling möchte jedoch auf die transparente Bürgerinfo nicht gänzlich verzichten, und so gibt es eine ansprechende digitale Alternative.

So funktioniert die digitale Bürgerversammlung in Neuburg

Ab Samstag, 20. November, stehen die wesentlichen Daten und Informationen aus Hoch- und Tiefbau sowie der Kämmerei auf www.neuburg-donau.de zur Verfügung. Darüber hinaus stellt sich Oberbürgermeister Bernhard Gmehling am Montag, 22. November, von 18 bis 19 Uhr den Fragen der Bürgerinnen und Bürger in einem Live-Videochat.

„Die Stadt Neuburg ist ein modernes Dienstleistungsunternehmen, das stets offen und transparent agiert“, betont der Oberbürgermeister und ergänzt: „Wer Fragen zu den dargestellten Themen oder darüber hinaus hat, kann sich gerne an mich oder meine Mitarbeiter wenden.“

So funktioniert die Online-Fragestunde: Der Zugang zur Videokonferenz ist für alle Interessierten unter www.neuburg-donau.de/buergerversammlung möglich. Hier können Neuburger Bürgerinnen und Bürger ihre Fragen per Chatnachricht oder Wortmeldung an den Oberbürgermeister richten. Als Videokonferenzsystem wurde das Programm Webex ausgewählt.

Interessierte Teilnehmerinnen und Teilnehmer können sich am Montag ab 17.45 Uhr in das System einwählen. Eine detaillierte Anleitung erläutert den einfachen Zugang. (nr)