Neuburger Fachakademie für Sozialpädagogik verabschiedet 44 Erzieher und Erzieherinnen

Die staatliche Fachakademie für Sozialpädagogik in Neuburg hat mit 44 Erzieherinnen und Erziehern ihre bisher höchste Zahl an Absolventinnen und Absolventen verabschiedet. Musikalisch umrahmt wurde die Veranstaltung mit Musik und Gesang – dargeboten von Schulleiter Matthias Fischer am E-Piano und drei sehr gut harmonierenden Sängerinnen aus dem Lehrerkollegium, wie die Fachakademie berichtet.

Die Veranstaltung, die unter dem Leitmotiv „Erinnerungen“ stand, wurde von den diesjährigen Berufspraktikantinnen und Berufspraktikanten geplant und mit Beiträgen bereichert. So mussten „nicht eingeweihte“ Lehrkräfte spontan einen Überraschungssketch spielen. Eine Fotopräsentation mit den Höhepunkten der Studienzeit und ein Quiz für die ehemaligen Klassen- und Praxislehrkräfte weckte Erinnerungen an die drei vergangenen Jahre. In seiner Abschlussrede sprach Oberstudiendirektor Matthias Fischer die hohe Zahl von kleinen und großen Entscheidungen an, die jeder Mensch täglich zu treffen habe. Die Entscheidung, Erzieherin oder Erzieher zu werden, sei in jedem Falle eine sehr gute Entscheidung gewesen, einerseits wegen der ausgezeichneten Berufsaussichten, andererseits wegen der pädagogischen Arbeit mit Menschen, die sehr bereichernd sei, sagte er.

Dass die 34 Absolventinnen und zehn Absolventen den richtigen Berufsweg eingeschlagen haben, zeigen auch die erfreulichen Leistungen dieses Abschlussjahrgangs. Das beste Ergebnis bei den Berufspraktikanten mit 1,29 erreichte nach zwei Jahren Vollzeitausbildung und anschließendem Berufspraktikum eine ehemalige Schülerin der Neuburger Berufsfachschule für Kinderpflege. Ein Kinderpfleger und eine Kinderpflegerin aus der BFS Neuburg konnten als Erzieher beziehungsweise als Erzieherin die Bescheinigung einer fachgebundenen Hochschulreife mit einem Schnitt von 1,45 beziehungsweise 1,41 voll Stolz entgegennehmen.

Verabschiedet wurden ebenfalls 13 Absolventen und Absolventinnen der „dualen Ausbildung Optiprax“, in die sie vor drei Jahren mit dem vorhandenen Fachabitur oder Abitur starten konnten. Auch deren Ergebnisse können sich sehen lassen. Zwei „Optiprax“-Studierende erreichten im Abschlusszeugnis die Note 1,18.

Die Übergabe der Abschlusszeugnisse und der Urkunden erfolgte unter großem Beifall durch die Klassenleiterinnen und Praxislehrkräfte der Fachakademie für Sozialpädagogik des Staatlichen Beruflichen Schulzentrums Max-von-Pettenkofer Neuburg. (nr)