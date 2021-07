Neuburger Jäger mit vorbildlicher Frauenquote

Plus Jagdschutzverein Neuburg hat bayernweit den höchsten Frauenanteil. Auch an der Vereinsspitze hat eine Frau weiter das Sagen. Denn die Mitglieder schenken ihrer Chefin Christine Liepelt weiter das Vertrauen.

400 Mitglieder waren ihr Ziel, als Christine Liepelt vor fünf Jahren den Vorsitz des Jagdschutzvereins Neuburg übernahm. Diese Marke hält der Verein nun schon fast genauso lange. Aktuell sind es nach 32 Neuzugängen und 24 Abgängen durch Tod oder Austritt 418 Mitglieder, darunter zwölf Prozent Frauen. „Damit haben wir bayernweit den höchsten Frauenanteil“, verkündete Christine Liepelt, die einstimmig für weitere drei Jahre wiedergewählt wurde.