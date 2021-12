Schulden steigen, Investitionskraft sinkt: Neuburger Haushalt 2022 überschreitet 100 Millionen Euro

Plus Der Neuburger Haushalt 2022 überschreitet 100 Millionen Euro. Auch der Schuldenstand der Stadt steigt an. Nachtberg und Erweiterungen der Schlösslwiese werden verschoben.

Gut 100 Millionen Euro erreicht die Stadt Neuburg mit ihrem Haushalt im kommenden Jahr. Die Schulden werden steigen, die Investitionskraft sinkt. Im Finanzausschuss war von einem „soliden Haushalt 2022“ die Rede.