Spende an Neuburger Grundschulen: Rotarier machen Vorlesetag möglich

Insgesamt 304 Bücher wurden heuer an Neuburgs vier Grundschulen zum internationalen Tag des Vorlesens gespendet. Dahinter steckten die Rotarier.

Über eine halbe Million Menschen haben beim vergangenen internationalen Tag des Vorlesens mitgemacht, die Neuburger Ostendschule ist schon zum zweiten Mal dabei, unterstützt durch die Rotarier Neuburg, denen das immens wichtige Kulturgut „Lesen“ ein besonderes Anliegen ist.

Präsident Reinhard Lecheler setzte das Projekt, das sein Vorgänger Markus Ring initiiert hatte, auch 2021 gerne fort, denn Vorlesen verbindet Junge und Alte, ist analog oder digital machbar, gestattet große Auftritte oder kann in gemütlicher Atmosphäre stattfinden. Für die Dauer einer Geschichte erleben Vorleser, Vorleserinnen, Zuhörer und Zuhörerinnen ein gemeinsames Abenteuer und teilen lustige, traurige, immer spannende Momente. Um dieses Miteinander zu feiern und der großen Sehnsucht nach einem Wiedersehen Rechnung zu tragen, lautet das diesjährige Motto „Freundschaft und Zusammenhalt“.

Zum internationalen Tag des Vorlesens: Spende der Rotarier an Neuburger Grundschulen

Insgesamt 304 Bücher wurden heuer an Neuburgs vier Grundschulen von den Rotariern, die auch internationale Bildungsprojekte fördern, gespendet, somit konnte sich jeder Drittklässler, jede Drittkläss-lerin über ein faszinierendes Buch freuen. Autorin ist Kerstin Landwehr, die auf Spuren Kästners wandelt, wenn sie feststellt „Nur wer erwachsen wird und ein Kind bleibt, ist ein Mensch“. Sie schenkt den Schulkindern das Erlebnis, tagelang in Geschichten zu verschwinden, im aktuellen Fall mit den Struppsen, kleinen zotteligen Wesen aus dem Sausewald, die friedlich in ihren Baumhäusern leben. In ihrem Kinderbuch „Gefahr im Sausewald“ erleben diese mit den Zeterzassel und ihrem Kumpan, dem Grobkröt aufregende Abenteuer.

Des Weiteren fand im Anschluss in der Grundschule Ost ein Vorleseprojekt zusammen mit den Referendaren des Grundschulseminars von Sandra Mohr in allen Klassen statt. Das Lesen bekam so als wichtige Kernkompetenz auch und vor allem im digitalen Zeitalter einen hohen Stellenwert und sicher auch einen absoluten Spaßfaktor, freute sich Rektor Manfred Hiebl.