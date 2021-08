Stadtteilcheck: Das haben Ried, Hessellohe und Gietlhausen zu bieten

Plus Ried und Hessellohe sind längst zusammengewachsen, nur Gietlhausen liegt etwas abseits. Der Stadtteil hat viel zu bieten und ist ein beliebtes Pflaster. Wenn nur das Verkehrsproblem nicht wäre

Es sind nur noch ein paar Meter Ackerland, die die Grenze zwischen Neuburg und dem Stadtteil Ried sichtbar machen. 1976 wurde Ried sowie die Ortsteile Gietlhausen und Hessellohe in die Kreisstadt eingegliedert. Rund 1400 Einwohner zählen die Siedlungen gemeinsam. Während Gietlhausen abgetrennt, circa drei Kilometer nördlich von Ried, liegt, sind Hessellohe und Ried inzwischen zusammengewachsen.