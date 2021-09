Unerwartete Maßnahmen: So laufen die Bauarbeiten am Neuburger Schloss

Plus Die Arbeiten im Neuburger Schloss dauern an. Neben den geplanten haben sich inzwischen auch andere Maßnahmen als nötig erwiesen. Wie wirkt sich das auf Kosten und die Wiedereröffnung aus?

Das Plastik dreht sich mit der Treppe nach oben, behaust die Stufen und Geländer, schützt sie vor Schmutz und Verschleiß. Das Neuburger Schloss ist eine Baustelle, immer noch. Schon seit Herbst vergangenen Jahres ist es für Besucherinnen und Besucher geschlossen. Das aber könnte sich in einiger Zeit wieder ändern.