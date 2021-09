Verpuffung: Zwei Hubschrauber landen im Neuburger Ostend

Eine Spraydose und eine Zigarette haben am Dienstagnachmittag offenbar eine Verpuffung im Neuburger Ostend ausgelöst. Zwei Rettungshubschrauber waren im Einsatz.

Zwei Rettungshubschrauber sind am Dienstagnachmittag im Neuburger Ostend gelandet. Grund dafür waren nach Angaben von Markus Rieß, Kommandant der Feuerwehr Neuburg, zwei Jugendliche. Einer von ihnen habe gegen 16 Uhr im Bereich des Action-Markts mit einer Spraydose hantiert, während der andere neben ihm sich eine Zigarette angezündet habe. Es kam zur Verpuffung, wodurch einer der beiden Verbrennungen im Gesicht erlitt, berichtet Rieß.

Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten mussten die zwei Rettungshubschrauber auf dem Gelände der Feuerwehr landen. Eine Maschine brachte den Jugendlichen, der Verbrennungen im Gesicht erlitt, in die Klinik nach München-Schwabing. Der andere Jugendliche wurde mit einem Rettungswagen in die Kinderklinik nach Neuburg gefahren, so Rieß. Näheres ist am Dienstagabend nicht bekannt. (ands)