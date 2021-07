Neuburg

Zeugen gesucht: Vandalismus in der Neuburger Innenstadt

Diese Scheibe wurde am Hofgarten in Neuburg eingeschlagen.

An verschiedenen Stellen haben Unbekannte am Wochenende in Neuburg ihr Unwesen getrieben. Die Stadt will jetzt Hinweise mit 500 Euro belohnen, die zur Überführung des Täters dienen.