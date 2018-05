vor 44 Min.

Neuburg leuchtet bis 23 Uhr

Auch in diesem Jahr leuchtet Neuburg zur Nightshopping-Tour am 28. September besonders lang.

Grünes Licht für den 28. September: Die Ausweitung der Ladenöffnungszeiten zur langen Einkaufsnacht in Neuburg wurde genehmigt.

Neuburg darf wieder „leuchten“. Das Stadtmarketing hat nun endlich die Genehmigung der Regierung von Oberbayern zur Ausweitung der Ladenöffnungszeiten am 28. September erhalten. Das bedeutet, dass es wieder möglich ist, parallel zur weltgrößten Hutmodenschau „Mut zum Hut“ in der Oberen Altstadt die Innenstadt erstrahlen zu lassen und mit Leben zu erfüllen.

Die Geschäfte in den genehmigten Straßenzügen in der Unteren Altstadt dürfen demnach an diesem Freitagabend erneut bis 23 Uhr geöffnet haben. Wie es in der Pressemitteilung heißt, wird das Team des Stadtmarketings sich in Kürze mit den detaillierten Planungen und dem Beleuchtungskonzept befassen und rechtzeitig auf die möglichen Teilnehmer in den Straßen zukommen. (nr)