17:48 Uhr

Neuburg leuchtet pünktlich zur Hutschau

Das Stadtmarketing organisiert die Lange Einkaufsnacht. Auch heuer gibt es viele verschiedene Aktionen.

Nachtschwärmer und Bummelfreunde kommen am Freitag, 27. September, auf ihre Kosten. Dann veranstaltet das Stadtmarketing in der Neuburger Innenstadt die Lange Einkaufsnacht unter dem Motto „Neuburg leuchtet“. Die Veranstaltung findet wieder in Kombination mit der weltgrößten Hutmodenschau „Mut zum Hut“ statt, die vom 27. bis zum 29. September dauert. Im Residenzschloss sowie im Marstall und im Boxenstall können mehr als 15.000 Hutkreationen bestaunt, probiert und erworben werden. Ausgefallener Schmuck und außergewöhnliches Textildesign runden das Angebot ab.

Aufgrund einer Sondergenehmigung der Regierung von Oberbayern und der Großveranstaltung ist es möglich, dass in ausgewählten Straßen auch in diesem Jahr von den gesetzlichen Ladenschlusszeiten abgewichen werden kann und damit zahlreiche Geschäfte ihre Türen bis 23 Uhr öffnen dürfen. Neben Cocktailbars und Food Trucks gibt es viele weitere Aktionen. Doch nicht nur drinnen ist was los: Auf den Straßen wird den Besuchern ein Rahmenprogramm mit verschiedenen Aktionen geboten. Darunter ein Tanzauftritt der Männergarde der Burgfunken Neuburg und eine Feuershow des Traumtheaters. Außerdem gibt es Live-Musik an verschiedenen Standorten.

Neuburg leuchtet: Bunte Lichter für eine besondere Atmosphäre

Das Stadtmarketing hat sich heuer eine besondere Aktion einfallen lassen: Ein Instagram-Fotowettbewerb für alle Shopping-Fans. Wer teilnehmen will, muss lediglich ein Foto mit seinen Neuburger Einkaufstaschen schießen und auf Instagram posten. Mit etwas Glück kann man Einkaufsgutscheine gewinnen. Weitere Informationen gibt es auf www.stadtmarketing.de/Veranstaltungen/Neuburg-leuchtet. Für eine besondere Atmosphäre sorgen wieder die bunten Lichter, mit denen die Straßen der Innenstadt beleuchtet werden. Stelzenläufer und „Lebende Lichtobjekte“ des Traumtheaters präsentieren die Innenstadt von einer anderen Seite.

Alle teilnehmenden Geschäfte und Aktionen sind in einem Flyer übersichtlich dargestellt. Dieser liegt in vielen Geschäften der Neuburger Innenstadt, in den Öffentlichen Einrichtungen und im Umland aus. Weitere Infos gibt es auf der Internetseite des Stadtmarketings. Dieser Abend bietet also Gelegenheit, sich neben den Angeboten des lokalen Handels und der kurzweiligen Unterhaltung in den Straßen auch von Ute Patels einzigartiger Hutschau verzaubern zu lassen. (nr)